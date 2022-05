Giorgia Benusiglio a Trani per la Notte Bianca della Legalità

In occasione della Notte Bianca della Legalità di giovedì 12 maggio il Polo Museale di Trani – Fondazione S.E.C.A. -è onorato di ospitare Giorgia Benusiglio nella Sala Conferenze per un incontro con le famiglie e i giovani tranesi.Giorgia, ragazza milanese classe '82, è una testimonial importantissima per i nostri giovani. Ogni anno racconta loro della sua unica esperienza con la droga avuta nel 1999. Era ad un passo dalla morte: fu salvata grazie ad un miracoloso trapianto di fegato. Giorgia ha incontrato circa 90mila persone con lo scopo di sensibilizzare in particolar modo adolescenti, genitori ed educatori su una tematica particolarmente attuale: l'assunzione occasionale di sostanze stupefacenti e delle loro ripercussioni sulla salute e sulla vita di ognuno.La sua storia ha avuto un forte impatto mediatico che l'ha portata negli anni ad essere ospite in tantissimi programmi televisivi come Matrix, Verissimo, Maurizio Costanzo Show, Uno Mattina, Racconti di vita, Pomeriggio 5, Mattino 5, Domenica In, Le Iene, Porta a Porta, così come tante Radio Nazionali.Giovedì 12 maggio alle ore 20,30 nella Sala Conferenze del Polo Museale di Trani, Giorgia incontrerà le scolaresche della città in un incontro-dibattito che le vedrà coinvolte in un dialogo proattivo.L'accesso è libero. Si ricorda che per l'ingresso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.