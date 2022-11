Giorgio Poi a Trani, torna l'(H)eart Festival, la festa delle arti dell'Hastarci

L'(H)eart Festival torna di scena a Trani ed ospita un nome di spicco della nuova generazione dei cantautori italiani. Dopo le collaborazioni con Calcutta, Carl Brave, Franco126, Frah Quintale il trentacinquenne cantautore novarese torna con un nuovo album dal titolo rassicurante: "Gommapiuma"; dai singoli "I pomeriggi" e "Giorni felici" al duetto con Elisa su "Bloody Mary", Giorgio Poi ci consegna un lavoro fatto di atmosfere accoglienti e profonde; da questo nasce l'idea di "gommapiuma", un materiale utilissimo, attutisce i colpi, assorbe e protegge le cose fragili.Appena concluso il tour estivo con le strepitose date sold out al Teatro Dal Verme di Milano e all'Auditorium di Roma, il cantautore torna a calcare i palchi dei migliori club italiani con il suo show emozionante e potente, finalmente dal vivo nella dimensione che più gli si addice, a stretto contatto con il suo pubblico. Come da tradizione, "(H)eart" non è "solo" musica, grazie all'esposizione di vari fotografi, illustratori e pittori del territorio.Già partita la vendita on line dei biglietti sulla piattaforma Do It Your Self ( clicca qui ), nelle ricevitorie Sisal, telefonicamente o whatsapp al 060406.L'appuntamento è per il 10 dicembre presso l'auditorium Picchieri, via Giuseppe di Vagno 1 a Trani.Apertura cancelli ora 21.00, inizio live ore 22.00.Per ulteriori info è possibile contattare l'associazione sui canali facebook e instagram:Hastarci TraniHeart Festival.