Giornata dei calzini spaiati, iniziative anche nelle scuole di Trani

Si celebra oggi la giornata dei calzini spaiati, un'iniziativa per sensibilizzare sulla diversità e l'autismo. I calzini spaiati sono una metafora della diversità in quanto un diverso colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini. L'invito a partecipare è rivolto a tutti: adulti, bambini, insegnanti, genitori, asili e scuole.Il vice sindaco ed assessore alle politiche attive per la diversabilità, Fabrizio Ferrante, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Oggi ricordiamo che la diversità è ricchezza, è crescita, è soprattutto normalità. Sensibilizzare diventa la strada maestra per abbattere ogni barriera. Che la diversità simbolica di un giorno diventi l'uguaglianza di tutti i giorni".La foto pubblicata è stata scattata questa mattina all'interno del IV Circolo Didattico "G. Beltrani".