Giornata dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza a Trani : la partecipazione del Liceo Scientifico

Venerdì 19 novembre 2021, gli studenti rappresentanti d'istituto del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi saranno protagonisti attivi dell'evento promosso dal Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Puglia, in occasione della "Giornata Internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza" presso la sede del Consiglio Regionale della Puglia, in via Gentile, 52 a Bari.Il tema della giornata è la partecipazione democratica giovanile; l'iniziativa prevede, nella prima fase della mattinata dei work-lab che coinvolgeranno direttamente le studentesse e gli studenti con l'obiettivo di socializzare le proprie esperienze in campo di ATTIVISMO CIVICO, POLITICO E DEMOCRATICO, avviare un confronto tra persone provenienti da realtà diverse e costruire proposte che, nella fase plenaria alle ore 11:00, potranno essere rappresentate e consegnate alle Istituzioni.In tale occasione gli studenti del Liceo Scientifico di Trani avranno modo dicondividere le esperienze progettuali di attivismo civico e partecipazionedemocratica, realizzate al Vecchi e collegate all'ampia offerta formativa della Scuola.