Giornata delle Forze Armate, Bottaro: «Parlare ai giovani per ri-costruire l'Italia»

«Cerimonie come quella odierna hanno un senso se si ha la possibilità di parlare ai giovani. Per ri-costruire un'Italia in grado di interpretare il valore unificante dell'educazione civica e della cittadinanza attiva abbiamo bisogno delle loro energie e delle loro idee, dei loro sogni, del loro entusiasmo». Sono le parole del sindaco Amedeo Bottaro a margine della cerimonia svoltasi in villa comunale in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.