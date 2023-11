Giornata mondiale del diabete, anche Palazzo Beltrani si tinge di blu

Scelta come data mondiale il 13 novembre Una data scelta per ricordare la nascita del professor Banting che per primo isolò l’insulina nel 1921 cambiando la storia dei malati di diabete

Il 14 novembre si celebra ogni anno la Giornata mondiale del diabete (World Diabetes Day).Una data scelta per ricordare la nascita del professor Banting che, assieme al suo allievo Best, isolò l'insulina nel 1921 cambiando la storia dei malati di diabete. Il tema della Giornata 2023, scelto dall'International Diabetes Federation, è "Potenziare la salute globale", che evidenzia in maniera chiara l'importanza che le comunità lavorino insieme e si concentra su "Diabete e Stili di Vita Sani".Anche Trani si unisce alle celebrazioni mondiali con, la cui facciata si è colorata di blu, come fatto anche da istituzioni e organizzazioni in tutta Italia; anche la sede del Senato della Repubblica al tramonto è stata illuminata per ricordare i tanti italiani che affrontano quotidianamente questa patologia.