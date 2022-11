Giornata mondiale del diabete, iniziative anche a Trani

Si celebra oggi la Giornata mondiale del diabete. La data del 14 novembre corrisponde a quella di nascita del professor Banting, che assieme al suo allievo Best isolò l'insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete mellito, permettendone la sopravvivenza.In questa occasione anche a Trani sono state messe in atto diverse iniziative, volte alla sensibilizzazione dell'importanza di garantire l'accesso alle cure per il diabete in tutto il mondo.Già dalla giornata di domenica la facciata di Palazzo delle Arti "Beltrani" si è colorata di blu per attirare l'attenzione delle comunità sul problema.Aderendo all'iniziativa dell'associazione diabetici della BAT (DIABAT), alle ore 16 all'interno della villa comunale (area parco giochi) verranno simbolicamente riconsegnate alla comunità alcune panchine riqualificate dall'associazione e dipinte di blu. Alle ore 18 è prevista anche un'assemblea pubblica presso l'auditorium della Croce Bianca (via Fusco 57) durante la quale sarà data la possibilità ai partecipanti di esporre i problemi legati all'assistenza dei diabetici insulinodipendenti, adulti e pediatrici, nella provincia BAT.