Giornata mondiale dell'epilessia: Palazzo Lodispoto s'illumina di viola

Si è acceso di viola poco dopo il tramonto, nella splendida cornice di piazza Duomo, Palazzo Lodispoto: perchè viola è convenzionalmente conosciuto come il colore dell'epilessia e oggi è la Giornata Mondiale dedicata a questa malattia.Questa suggestiva illuminazione sulla facciata del palazzo che è sede del Polo Museale resterà accesa fino alle 22 e vuole costituire il segno tangibile della partecipazione della Fondazione S.E.C.A. e della Città di Trani alla adesione alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità "M'illumino di viola!" con il forte messaggio "Esci dall'ombra e fai luce sull'epilessia" .Una persona su cento nel mondo soffre di epilessia. In Puglia i pazienti sono almeno 30mila, 500mila in Italia. Oltre l'1% della popolazione mondiale è affetto da epilessia, e una importante percentuale è rappresentata bambini: più di quaranta le manifestazioni della malattia, dalle crisi con convulsioni alle cosiddette "assenze".