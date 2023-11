Giornata mondiale dell'infanzia, lunedì marcia dei diritti

Lunedì 20 novembre 2023 si festeggiano i 34 anni di approvazione della carta dei dell'Infanzia approvata dall'ONU il 20 novembre 1989.La rete sociale comunale della "Città che si anima" in collaborazione con la Città di Trani ha programmato nel corso della settimana diverse iniziative dedicate al tema dei diritti dei bambini e delle bambine. Lunedì come tradizione è in programma la "Marcia dei diritti" con il coinvolgimento delle scolaresche della città. La partenza della marcia è fissata alle ore 9.30 da Palazzo di città con arrivo a piazza Plebiscito.