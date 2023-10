Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo al Polo Museale Diocesano di Trani

Il tema didi quest'anno "Apriti Museo" continua l'obiettivo del tema dell'edizione del 2022 "Diversi ma Uguali": trasmettere i valori dell'accoglienza a tutti i bambini che parteciperanno alledomenica 8 ottobre.Laanche quest'anno aderisce all'iniziativa sviluppando il tema in oggetto focalizzando l'attenzione sulle diverse lingue del mondo e sui segni che permettono di esprimere idee, pensieri, opinioni, in maniera libera, incondizionata, senza costrizioni, preconcetti, discriminazioni.Sarà prevista alle ore 17,00 un'attività laboratoriale di avvicinamento agli alfabeti del mondo attraverso le macchine per scrivere custodite nel Museo della macchina per scrivere della Fondazione S.E.C.A. nel Polo Museale Diocesano di Trani. Gli alfabeti da osservare da vicino saranno quattro, come quattro saranno le macchine per scrivere rappresentative: si potrà, quindi, ammirare l'alfabeto ebraico, arabo, cirillico e braille. Il Museo della macchina per scrivere vanta, infatti, l'esposizione nella sezione dell'altra scrittura e delle macchine speciali la Hermes 3000 con caratteri ebraici, la Olympia Progress con caratteri cirillici, la Präsident Erika Model 50 con caratteri arabi e la prima macchina braille, la Stachelschrift del 1807.Dopo un primo momento teorico sull'evoluzione dell'alfabeto nella storia, i piccoli potranno cimentarsi con le lettere di alcuni alfabeti trovando le corrispondenze tra le singole lettere e i tasti delle tastiere della macchine per scrivere.Il costo dell'attività laboratoriale è di € 3 per bambini dai 7 ai 15 anni. Per info e prenotazioni: te. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it.