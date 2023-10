Giornata nazionale delle famiglie al Museo, successo per l'evento organizzato dalla Fondazione Seca

Sono stati tanti i bambini con genitori e nonni che hanno riempito le sale del Polo Museale Diocesano di Trani domenica scorsa per "Famu 2023", la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. L'evento, proposto dalla Fondazione S.E.C.A. e dal Polo Museale, è stata l'occasione per i piccoli visitatori per vivere il museo fra le macchine per scrivere in una giornata tutta dedicata a loro. Durante il pomeriggio bambine e bambini della fascia di età dai 7 anni ai 15 anni hanno esplorato, accompagnati dalle operatrici del Polo Museale, la collezione delle macchine per scrivere conservate al Primo Piano di Palazzo Lodispoto, soprattutto quelle nella Sezione C "Dell'Altra Scrittura". La scoperta della diversità dei caratteri degli alfabeti del mondo ha permesso loro di cimentarsi in una divertente sessione laboratoriale in cui hanno potuto riconoscere le lettere dell'alfabeto ebraico e cirillico sulle tastiere delle macchine per scrivere, con l'aiuto dei propri familiari."Famu" si riconferma un'iniziativa apprezzata ed estremamente stimolante per bambini ed adulti in cui la curiosità di scoperta dei musei crea momenti di condivisione e felicità. Per gli operatori museali è anche una sfida perché tramite il gioco ma pur sempre con professionalità, attenzione e dedizione hanno la responsabilità di trasmettere storia e cultura al pubblico dell'infanzia e non solo.Un ringraziamento a tutti i partecipanti della splendida iniziativa da parte della Fondazione S.E.C.A. e da tutto il Polo Museale Diocesano di Trani.