"Girls Voices", la rassegna musicale al Polo museale di Trani prosegue con Alessia Tondo

"Girls Voices", la rassegna tutta al femminile iniziata lo scorso 8 marzo con le "Faraualla" continua venerdì 17 marzo ore 20:30 con l'artista Alessia Tondo, classe 1991, una scoperta vocale di Daniele Durante, uno dei fondatori del Canzoniere Grecanico Salentino.La voce di Alessia è una delle più importanti della scena musicale pugliese ed entra a far parte del gruppo reggae Sud Sound System quale voce nel brano "Le radici ca tieni". Con loro ha continuato a collaborare per live e partecipazioni televisive in programmi come "Rock Politik" su RAI 1 e "Parla con me" su RAI 3. Dall'età di 13 anni fa parte in pianta stabile dell'orchestra de "la Notte della Taranta" come voce solista e indiscussa protagonista, duettando con grandi ospiti e collaborando con maestri del calibro di Ambrogio Sparagna, Mauro Pagani, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giovanni Sollima.In apertura di serata, seconda piccola parentesi relativa alla prevenzione dei tumori femminili a cura di LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale BAT.Ticket in vendita su www.diyticket.it/events/musica/10746/alessia-tondo , in oltre 45.000 punti nazionali Mooney e presso il Polo Museale di Trani in Piazza Duomo.A conclusione dell'evento musicale, in collaborazione con le Associazioni: "Strada dei Vini DOC Castel Del Monte" e "Strada dell'olio extravergine Castel del Monte" si degusteranno eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.