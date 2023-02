"GIRLS - Voices", quattro appuntamenti al Polo Museale di Trani

Il calendario degli eventi per rappresentare la figura femminile in tutte le sue sfaccettature

8 marzo ore 20:30 FARAUALLA

17 marzo ore 20:30 ALESSIA TONDO

24 marzo ore 20:30 LE NUVOLE - Tributo a De Andrè

31 marzo ore 20:30 TRIO MARAMAO

Sono aperte le vendite dei biglietti e degli abbonamenti alla Rassegna tutta al femminileQuattro appuntamenti settimanali che al Polo Museale di Trani, a partire dall'8 marzo fino a fine mese, rappresenteranno la figura femminile in tutte le sue dimensioni.Si affiancheranno parentesi relative alla salute, alla prevenzione dei tumori femminili e ai corretti stili di vita grazie al coinvolgimento della LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori - Associazione Provinciale Bat.Dopo i concerti, in collaborazione con le Associazioni "Strada dei vini DOC Castel del Monte" e "Strada dell'olio extravergine Castel del Monte", ci saranno degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.Calendario eventi:Ticket in vendita su https://www.diyticket.it/festivals/389/girls-voices-rassegna-musicale-2023 , in oltre 45.000 punti nazionali Mooney e presso il Polo Museale di Trani.