Girls Voices, rassegna musicale 2023 al Polo Museale di Trani

Protagoniste del primo appuntamento della rassegna musicale 2023 al Polo Museale di Trani le 𝐠𝐀𝐑𝐀𝐔𝐀𝐋𝐋𝐀, noto gruppo tutto al femminile nato nel 1995 che esegue un repertorio di polifonie vocali a cappella di diverse etnie e periodi storici differenti. Le suggestioni di un percorso attraverso culture tanto lontane fra loro si fondono in una sintesi originale in cui emergono con forza le radici culturali del gruppo. La Puglia Γ¨ presente nel "suono" che connota la formazione barese, negli strumenti che accompagnano l'esecuzione nello stesso nome del gruppo.In apertura della serata piccola parentesi relativa alla prevenzione dei tumori femminili a cura di LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale BAT.Ticket in vendita su https://www.diyticket.it/events/musica/10745/faraualla , in oltre 45 mila punti nazionali Mooney e presso il Polo Museale di Trani.β‚¬πŸπŸ“β‚¬πŸ“πŸŽ πšπ›π›π¨π§πšπ¦πžπ§π­π¨ 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚A conclusione di ciascun evento musicale, in collaborazione con le π€π¬π¬π¨πœπ’πšπ³π’π¨π§π’ βžπ’π­π«πšππš 𝐝𝐞𝐒 𝐯𝐒𝐧𝐒 πƒπŽπ‚ π‚πšπ¬π­πžπ₯ 𝐝𝐞π₯ 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞❞ e βžπ’π­π«πšππš 𝐝𝐞π₯π₯❜𝐨π₯𝐒𝐨 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐠𝐒𝐧𝐞 π‚πšπ¬π­πžπ₯ 𝐝𝐞π₯ 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞❞, una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.