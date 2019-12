Gli alunni della scuola D'Annunzio a bordo del "Trenino della felicità"

2 foto Scuola D'Annunzio, Trenino della felicità

Il treno, da sempre presente nell'immaginario collettivo come mezzo privilegiato per attraversare luoghi, conoscere gente, fare amicizie, per fantasticare , ma il treno anche come metafora della vita, con la gioia di avere accanto le persone care, che ci sostengono nei momenti di inevitabili cambiamenti e ci guidano amorevolmente. Nel periodo natalizio, poi, il treno si tinge di magia, di fiaba, soprattutto se si tratta di un "Trenino della Felicità", come quello messo a disposizione dal Sig. Piero Lestingi , su cui hanno deciso di salire le bambine ed i bambini del 3^ Circolo Didattico "G.D'Annunzio".Insegnanti, genitori e qualche nonna, con entusiasmo si sono trasformati in passeggeri ed accompagnatori dei piccoli in un tour turistico per le bellissime e suggestive vie della città di Trani addobbata a festa: tutti in viaggio verso il 3^ Circolo "G.D'Annunzio", una Scuola da sempre protagonista sul territorio per le sue scelte inclusive ed educativamente significative. La riuscita di questo viaggio ? Estremamente positiva, volta a consolidare le relazioni tra " tutti i passeggeri".Un momento gioioso per i piccoli, un'occasione per gli adulti di distogliersi dagli affanni quotidiani, di tornar bambini anche sono per un po'. E del resto è Gianni Rodari a ricordarci che proprio sul diretto Capranica-Viterbo vide salire un uomo maturo con un orecchio acerbo, un orecchio bambini che serve per capire cio' che i grandi non stanno mai a sentire, per cogliere cose che ad un orecchio maturo appaiono misteriose. Si ringrazia il Sig. Piero Lestingi per l'iniziativa proposta e la collaborazione dimostrata.