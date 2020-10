Gli auguri di Lodispoto ai consiglieri regionali eletti nella Bat

Bernardo Lodispoto, Sindaco di Margherita di Savoia e presidente della Provincia Bat, ha desiderato rivolgere un caloroso augurio ai cinque consiglieri regionali eletti che rappresenteranno la Bat. «Formulo loro i migliori auguri di buon lavoro, auspicando di poer instaurare una preziosa sinergia che porti frutti fecondi e importanti per il territorio e per il bene delle nostre comunità» ha affermato.«Il mio pensiero va non solo ai consiglieri di maggioranza Filippo Caracciolo, Debora Ciliento e Giuseppe Tupputi ma ovviamente va anche esteso a Francesco Ventola e Grazia Di Bari poiché sono e resto un convinto assertore dell'importanza del ruolo svolto dalle opposizioni nella dialettica democratica. Sono certo che i rappresentanti della Bat in seno al consiglio regionale sapranno mettersi a disposizione delle istanze della nostra terra e rappresentarla nel migliore dei modi: a loro, al riconfermato Presidente Michele Emiliano e alla squadra di governo di cui si doterà rivolgo i più fervidi auguri per un proficuo lavoro!» ha concluso Lodispoto.