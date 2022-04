Gran raduno di motociclette con benedizione questa mattina in piazza Duomo

Ma mentre molti cittadini hanno salutato con favore la scelta della città come luogo del raduno , immaginando i benefici della diffusione delle immagini che ne ritraggono la bellezza come attrattiva turistica, alcuni tranesi invece non hanno apprezzato inquinamento acustico e ambientale in un luogo dove dovrebbero abitare la quiete del mare e la sacralità di un edificio come la cattedrale.





Certo è che i motociclisti dimostrano sempre gran gusto nelle piazze scelte per i raduni, da viaggiatori on the road che amano esplorare le bellezze del territorio, e , come ci ha dichiarato uno di loro, "non potevamo non ritrovarci in questa che è davvero una delle piazze più belle d'Italia, anzi , considerando la posizione, l'eleganza e la nobiltà della cattedrale , è davvero unica nella sua bellezza"

Grande raduno di motociclisti nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. Questa mattina si sono ritrovati dalla Puglia ma anche dalle regioni vicine centinaia di motociclisti con i loro bolidi a due ruote da piazzale Colonna alla Cattedrale .Suggestivo il momento della benedizione con un piccolo rito tra le motociclette dopo la Santa Messa delle 11 celebrata nella basilica.La piazza, già affollata di curiosi, si è dipinta dei centauri con le loro moto cromate e sfavillanti ma anche di numerosi turisti che si sono fatti ritrarre non solo con lo splendido scenario della cattedrale ma anche posando con le moto più belle.