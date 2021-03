Grande grande grande: è Donato, orgoglio tranese a Sanremo

Scambi col pallone tra Donato e il suo idolo Ibrahimovic per testimoniare lo sport oltre ogni barriera



Ci siamo sentiti orgogliosi grazie a Donato che ha reso Trani più grande e bella con la sua testimonianza, la sua potenza, la sua energia: Donato è una delle risorse del patrimonio umano incomparabile della nostra città perché è in prima linea nel dare la gioia dello sport a quanti sarebbero condannati a una vita fatta solo di limitazione.



Lo sport va oltre e gli eroi come Donato portano lontano. Già, sei stato Grande, Grande, Grande!

L'avevamo sperato, vedere un campione dello sport come Ibrahimovic sul palco dell'Ariston insieme al nostro campione di sport e battaglie per consentire anche ai disabili il movimento e l'agonismo.E il sogno non solo si è realizzato ma ha ampiamente superato le aspettative, perché con Donato Grande a SanRemo Ibra ha giocato a pallone davvero. E alla fine si sono anche scambiati le maglie !