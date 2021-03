Non solo Ibra e Shwazer: Donato Grande, campione tranese a Sanremo di vittorie contro le barriere sportive 

Che bello sapere che il neo eletto delegato Regionale della Puglia della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport sarà questa sera sul palco di Sanremo, e che bello sapere che quel delegato è un nostro concittadino, un tranese di cui andare orgogliosi per coraggio, tenacia, determinazione: Donato Grande.Non sappiamo se questa presenza assomiglierà a quella di ieri sera di Alex Shwarzer che intervistato da Amadeus ha raccontato la sua vicenda irta di difficoltà e per il riscatto della quale facciamo tutii il tifo per lui: ma stasera ci sarà Ibra sul palco dell'Ariston e ci piace immaginare vederli insieme, due campioni, giganti ognuno a modo proprio: l'uno coi gol, l'altro con le battaglie che conduce insieme al movimento dei Powerchair Sport (Powerchair Football e Powerchair Hockey), che ha il nobile obiettivo di riconoscere gli atleti paralimpici dei powerchair sport e consentire al maggior numero di persone di uscire e praticare Sport.