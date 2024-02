Sanremo, l'ironia parte da Trani con la pagina Fb "Aggiornamento sui fari allo stadio"

È una pura genialata la trovata social della pagina Facebook "Aggiornamento sui fari allo stadio" gestita da un gruppo di giovani tranesi che non perdono occasione nel fare della sana ironia su temi cittadini che attirano di più l'opinione pubblica. E nella settimana sanremese poteva mancare il loro zampino? Assolutamente no!"Finiscimi" la canzone di Sangiovanni diventa il manifesto dei lavori alla stazione; "La noia" di Angelina Mango diventa la descrizione perfetta di via Mario Pagano in una triste serata invernale o "Onda Alta" di Dargen d'Amico è quello che succede ogni qual volta si alza il vento di tramontana e le onde del mare scavalcano le ringhiere del lungomare con i danni che tutti noi conosciamo. C'è infine "Due altalene (rotte) di Mr Rain che descrive più amaramente lo scenario del parco di via delle Tufare, bersaglio di ripetuti atti vandalici. Che dire ragazzi, chapeau!