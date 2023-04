Grande partecipazione per le visite guidate al Polo Museale di Trani

"l visitatori sembravano non finire più, davvero è stata una gioia immensa: questo lunedì dell'Angelo ci ha fatto rendere ancora più conto di quanto il Polo museale sia diventato in pochi anni davvero uno dei cuori pulsanti della cultura a Trani". Ed è davvero gioia, più ancora che soddisfazione, quella che ci racconta Graziano Urbano, Direttore del Polo Museale di Trani, che ieri per tutta la giornata tra la sede di Palazzo lodispoto e quella del museo Sinagoga ha accolto fiumane di ospiti.Complice il cattivo tempo? Forse per i tantissimi tranesi, che nel museo non avevano mai avuto occasione di entrare, e la passeggiata sul porto "rovinata" dalla pioggia, ma anche la notizia della possibilità della visita guidata dal direttore, hanno indotto a salire la lunga scala di legno che conduce alle varie sezioni delle collezioni custodite: una sorpresa per tanti scoprire Invia il suo tesoro capitolare, la sezione lapidea e quella archeologica e il ricco Museo della Macchina per Scrivere il quale, ospitando più di 450 modelli che permettono un excursus completo nella storia dell'evoluzione della scrittura meccanica, è considerato il più importante d'Italia e uno dei maggiori in Europa.Ma per numerosissimi turisti italiani e stranieri l'ingresso nel Museo è apparso quasi una tappa naturale nella visita alla Città, un passaggio artisticamente e culturalmente "obbligato", e del quale davvero tutti, dagli adulti ai bambini, sono rimasti entusiasti."Abbiamo vissuto la netta sensazione di essere ricompensati - con queste file di persone in attesa di entrare a Palazzo Lodispoto e nella sinagoga di Sant'Anna - per l'entusiasmo, per l'impegno, per la passione che mettiamo da anni nel cercare di dare sempre linfa nuova al Polo Museale. Una nuova conferma che la intuizione del cavalier Pagano di creare questa realtà era qualcosa di cui Trani aveva davvero bisogno e che oggi, a Trani, si può dire sia diventato davvero un punto di riferimento culturale, artistico, fondamentale."Grande interesse si è registrato anche per la tradizionale mostra temporanea - aperta fino al prossimo 16 aprile - "La Passione di Cristo nell'Arte" con ingresso libero, che coniuga arte pittorica e arte sacra. Infatti oltre al dipinto "Cristo portacroce" del XVII secolo, sono esposti gli abiti processionali della Madonna Addolorata, gli Ex-voto dell'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani e le Madonne dell'Addolorata in campana. Un'ennesima espressione della scelta di coniugare frammenti della storia della Città a collezioni ed esposizioni dal sapore universale. Un museo che ha nelle sue fondamenta anche una biblioteca (la "biblioteca orienthalis") e che con il successo di ieri testimonia quanto Trani abbia la responsabilità di offrire ai suoi visitatori - ma anche i suoi cittadini - molto più di un selfie con la Cattedrale.