Puglia Cake Festival Trani. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Eventi e cultura

Grande successo a Trani per la nona edizione del “Puglia Cake Festival”

Il Festival si è tenuto a Palazzo San Giorgio, nello scorso weekend, con giuria e concorrenti da tutto il mondo

Trani - martedì 14 ottobre 2025 18.34
Il Puglia cake Festival è arrivato alla sua nona edizione: la manifestazione è cresciuta tantissimo sotto la direzione artistica di Annalisa Stillavato e il coordinamento di Catia Guida. Questa edizione ha visto la partecipazione di 150 concorrenti provenienti da tutto il mondo in 11 diverse categorie di competizione.

La due giorni a palazzo San Giorgio e stata l'occasione per far incontrare culture diverse e lontane, unite dalla passione per la pasticceria e il cake design, una disciplina che ha preso sempre più piede nel nostro territorio e che ha reso possibile la nascita e la crescita di questa meravigliosa kermesse. Le sale di palazzo San Giorgio si sono riempite di torte ispirate alla mitologia greca, torte nuziali - dalle più classiche alle più contemporanee - torte a tema autunnale e natalizio e floral art; Le creazioni dei pasticceri in gara sono delle vere e proprie opere d'arte mettendo in luce il talento naturale dei tanti partecipanti, Non solo di coloro che hanno vinto la competizione, ma anche di chi purtroppo non è riuscito a salire sul podio. Il fil rouge di questo Festival, infatti, è quello di unire tante persone diverse culturalmente sotto l'unica stella che è quella del cake design e dell'amore per questa disciplina.

L'organizzazione del Festival ha espresso una grande soddisfazione per questa luna edizione: si è sottolineata la crescita in termini numerici - dai 120 dell'anno scorso ai 150 di quest'anno - con la partecipazione anche di pasticceri provenienti da Taiwan. Per il futuro ci si aspetta un'ulteriore crescita della manifestazione, a cui si sta già lavorando con passione e dedizione.
In occasione della manifestazione l'artista Katia guida ha tenuto una mostra dal nome "ROME - the city of eternal beauty", Esponendo circa 20 opere tra cui una fedele riproduzione del monumento la bocca della verità che è stata donata alla Confesercenti Trani.
  • Puglia Cake Festival
  • Palazzo San Giorgio
