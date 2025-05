"Open Day sulle spirometrie” ed esami gratuiti dell'apparato respiratorio per i cittadini della BAT

Il programma del convegno Documento PDF

"Open Day sulle spirometrie" ed esami gratuiti dell'apparato respiratorio per i cittadini della Sesta provincia domenica 18 maggio dalle 9,30 alle 12 in piazza Quercia a Trani nell'ambito del convegno medico dal titolo "Le malattie ostruttive polmonari tra specialista e medico di medicina generale" organizzato dalla Fimmg – Federazione italiana dei medici di Medicina Generale – della Provincia di Barletta Andria Trani e dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Bat.Dichiarazione del dottor Benedetto Delvecchio, segretario provinciale della Fimmg e presidente dell'Omceo Bat dichiara che:"Abbiamo da sempre un'attenzione particolare nei confronti della popolazione del nostro territorio pertanto di concerto con i massimi specialisti in materia domenica 18 maggio dalle 9,30 in piazza Quercia a Trani offriremo gratuitamente esami specifici riguardanti le problematiche delle malattie respiratorie con una particolare attenzione verso le problematiche dell'asma e della bronchite cronica ostruttiva. Nello specifico saranno effettuate spirometrie ed altri accertamenti tendenti a comprendere lo stato di salute dell'apparato respiratorio al fine di intervenire prontamente tenuto conto che questa tipologia di malattia è tra le principali cause di morte. Questo momento dedicato alla popolazione è inserito nell'ambito della due giorni che si terrà a Palazzo San Giorgio a Trani con gli specialisti del settore durante il convegno medico "Le malattie ostruttive polmonari tra specialista e medico di medicina generale".