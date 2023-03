Premio For-Me per le donne oggi a Palazzo San Giorgio

Con il patrocinio della Città di Trani oggi alle 18.30 a Palazzo San Giorgio è in programma Premio For-me per le Donne, cerimonia di consegna di prestigiosi riconoscimenti assegnati a personalità che nella loro attività professionale si sono distinte per tenacia, impegno, qualità e capacità di visione, privilegiando l'impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti, la passione ed etica, il tutto in campi diversi come quello sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico.L'evento è promosso dall'associazione culturale Forme e gode anche del patrocinio della Regione Puglia.