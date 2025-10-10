Puglia Cake Festival, a Trani arrivano le Foto Credits" />
Puglia Cake Festival, a Trani arrivano le "stelle" del cake design
Puglia Cake Festival, a Trani arrivano le "stelle" del cake design

Questo weekend la nona edizione dell'evento internazionale, con 150 artisti, masterclass e la novità delle stelle per i professionisti in gara

Trani - venerdì 10 ottobre 2025
Nove edizioni e ancora la stessa meraviglia negli occhi: il Puglia Cake Festival – della Apulia Food & Cake Travel - sotto la direzione artistica di Annalisa Stillavato e il coordinamento artisti di Catia Guida, con il sostegno del Comune di Trani e Confesercenti nella persona di Mario Landriscina, torna più vivo che mai, con 150 iscrizioni e 11 competition — il 60% internazionali — a raccontare un mosaico di culture e creatività.

Dalle Wedding Cake in stile elegant & luxury al Royal Icing per le celebrazioni, dal Hand Painted che ci immerge in mondi sottomarini al Modeling ispirato alla mitologia greca; passando per decorazioni autunnali sui cookies, fiori di zucchero iperrealistici, floral art, painted plaque vintage natalizio, miniature realistiche, la categoria Beginners dedicata agli anniversari e la danza eterna intorno al mondo della categoria Professional: ogni gara racconta una storia, un talento, una passione.

David Close, giudice internazionale, si riconferma ospite speciale e guida dei giudici nelle competition. Riconfermata anche la presenza di Kelly Jane, fondatrice e editrice di D'licious Magazine, una rivista internazionale dedicata all'arte della pasticceria e della decorazione di torte. La rivista, lanciata nel gennaio 2022, seguirà, anche in questa edizione, storie di interesse umano e suggerimenti per aspiranti pasticceri.

Accanto alle competizioni, masterclass di altissima formazione con docenti e giudici di fama internazionale — Mariya Ozturk, Silviya Jankowski, Vicky Chang, Eleonora Pchemyan, Giovanni Vitti, Sandra Zuncheddu, Tatyana Yefremova, Shak Perera, Arianna Sperandio, Flavia Stroscio, Goda Laivyte, Mary Presicci, Dora Luca, Veronica Seta e Sèbastien Haramendy — pronti a trasmettere tecniche, emozioni e segreti d'arte.
La partecipazione significativa di artisti dall'Ucraina, Bulgaria e Taiwan arricchisce il festival di voci nuove e sensibilità diverse. Immancabile il sostegno di LILT - Bat e Città dell'Infanzia come partner storici: insieme si dà voce non solo a talenti, ma alle relazioni e alla bellezza.

Per la 9ª edizione il Puglia Cake Festival, inoltre, farà la storia: la nuova partnership con Peperoncino Rosso – La Guida Stellata porterà il cake design nel mondo dell'alta gastronomia. Nasce il titolo "Puglia Cake Festival Star" e, per la prima volta, le creazioni del concorso professionisti potranno ricevere da una a tre stelle. A premiare talento, rigore e passione saranno il Presidente Domenico di Noia e il Consigliere Lucio De Marchis. Un momento emozionante che riconosce il valore artistico e culturale della pasticceria.

Non mancheranno gli stand dedicati alla pasticceria e al cake design con prodotti, attrezzature e materiali per trasformare ogni idea in realtà, attraverso consigli pratici, volti a condividere esperienze, scoprendo nuove tecniche, assaggiando creazioni uniche.

Il profumo della pasta di zucchero, il silenzio concentrato di chi crea, le mani che raccontano storie: Il Puglia Cake Festival è tutto questo e molto di più. Tre giornate intense dedicate a chi vive la cake art come mestiere e come passione, per scoprire opportunità professionali, imparare tecniche nuove e ampliare orizzonti. Non resta che condividere passioni, incontri e ispirazioni i giorni 11 e 12 ottobre, lasciandosi avvolgere dall'aroma unico di creatività che solo questo festival sa regalare. Biglietto gratuito su Eventbrite.
