Antonio Conversano, Elvira Ferrante, Stefania De Toma, Gianni De Iuliis. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Eventi e cultura

Grande successo a Trani per la rappresentazione teatrale “Cercando Giustina”

Lo spettacolo, messo in scena al teatro “Mimesis” il 5 e 6 marzo, ha registrato in entrambi i giorni il tutto esaurito

Trani - domenica 8 marzo 2026 17.00
Un tributo alla prima avvocata d'Italia, la tranese Giustina Rocca, è così che si potrebbe definire la rappresentazione teatrale "Cercando Giustina. L'avvocata di Trani che ispirò William Shakespeare". Lo spettacolo è stato messo in scena il 5 e 6 marzo scorsi al teatro "Mimesis". Sul palco Stefania De Toma, autrice della sceneggiatura, Antonio Conversano, attore e regista dell'opera, Elvira Ferrante e Gianni De Iuliis.

La rappresentazione è riuscita a far viaggiare nel tempo il pubblico, insieme a William, interpretato dalla talentuosa Elvira Ferrante, che cerca disperatamente la donna che pratica il diritto, di cui si è innamorato ascoltando i racconti di un mercante tranese (Gianni De Iuliis) conosciuto in una taverna a Londra. William, inebriato dai diversi bicchieri di Moscato di Trani offerti dal mercante, inizia la sua ricerca disparata, senza mettere in dubbio l'esistenza di questa donna, nonostante il mercante che gliene aveva parlato fosse molto ubriaco. La storia si dispiega tra XV XVI secolo, passando dal presente – in cui William chiede aiuto al suo più caro amico (Antonio Conversano) per trovare Giustina – al passato, in particolare al giorno in cui Giustina Rocca (Stefania De Toma) legge il lodo arbitrale di cui abbiamo notizia grazie agli scritti di Cesare Lambertini, in lingua volgare, una scelta rivoluzionaria per l'epoca in cui visse. Una donna, avvocata, discute una causa per l'assegnazione di beni familiari nell'ambito di una successione ereditaria e, al termine, chiede il compenso come qualsiasi avvocato di sesso maschile. William, affranto per la scoperta che la sua amata è ormai morta un secolo prima, decide di renderla immortale, inventando il personaggio di Porzia Belmonte, protagonista del dramma "Il mercante di Venezia".

L'opera teatrale ha rappresentato una sfida sia per gli interpreti che per la regia, sovvertendo il teatro elisabettiano, in cui gli uomini interpretavano le donne; con "Cercando Giustina" il paradigma si è capovolto, vedendo una donna – Elvira Ferrante – vestire i panni di un uomo, William Shakepeare. Antonio Conversano, alla regia, si è cimentato nella caratterizzazione dei personaggi, lavorando sul temperamento degli stessi e sul loro portamento, accogliendo anche la sfida – riuscita – di saltare da un secolo a un altro senza mai essere fuori luogo.

L'interpretazione di Giustina Rocca ha rappresentato non solo un tributo alla giurista tranese, ma anche un messaggio lanciato alle nuove generazioni: una donna può scegliere di essere chi vuole, soprattutto nel lavoro ed è perfettamente in grado di svolgere un lavoro intellettuale; il compenso per un lavoro svolto deve, inoltre, essere pari a quello che si offrirebbe a un uomo. "Le competenze, il fatto di voler dimostrare che il diritto appartiene a tutti e non solo a pochi dotti, dire che il lavoro di una donna è degno di riconoscimento sono i tre aspetti alla base della sceneggiatura. Lo studio e la cultura sono le armi che le donne hanno, proprio come sperava Giustina Rocca, che affermava: "Sia monito e promessa che le donne, attraverso lo studio, possano parlare ferma come oggi è concesso a me", ha affermato Stefania De Toma, che ha anche ricostruito il lodo arbitrale di cui scrive Cesare Lambertini, rifacendosi non solo agli scritti d'epoca ma anche attingendo dalla sua formazione giuridica e dai suoi anni di esercizio della professione forense. Il messaggio di Giustina Rocca, resa immortale da William Shakespeare, è più attuale che mai, suggellato all'interno dell'opera dal lascito della biblioteca di famiglia alla sorella parte della causa affrontata da Giustina, ma non solo; la stessa protagonista, infatti, si rivolge alla donna a lei più vicina, l'amata figlia Cornelia, che perse la vita a soli vent'anni, scrivendo una struggente lettera e dialogando con quella figlia andata via troppo presto senza poter realizzare le proprie aspirazioni. La lettera, una finzione scenica, rappresenta il lascito ideale di Giustina alle donne delle future generazioni; sua figlia rappresenta ogni donna, con le sue ambizioni, i suoi sogni, il desiderio di realizzazione, di riconoscimento nella società.
