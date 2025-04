Presentata a Palazzo Beltrani la seconda edizione del premio “Giustina Rocca”

12 foto Presentazione della II edizione del Premio Giustina Rocca

Si è tenuto oggi pressodi Trani la presentazione della seconda edizione del, riconoscimento finalizzato tanto a celebrare la figura della prima donna avvocato, quanto a ricordare, non solo nel mondo del diritto, l'importanza della "parità di genere".Presenti alla conferenza:Assessore alla Cultura, Legalità e Antimafia sociale Regione Puglia;Direttore Dipartimento turismo e cultura Regione Puglia;perOrdine degli Avvocati di Trani;Presidente Centro Studi Giustina Rocca;Componenti Coordinamento Scientifico Centro Studi Giustina Rocca;per Skémata. Presenti per il Comune di Trani il primo cittadinoe l'Assessore alla CulturaUna data quella scelta per la presentazione simbolica quanto il premio stesso, l'8 aprile è di fatto il 525mo anniversario del pronunciamento di quel lodo arbitrale, che ha fatto passare alla storia la prima donna avvocato della storia.«Un premio importante, ci ricorda quanto sia attuale e fondamentale il tema della parità di genere. Ancora oggi purtroppo ci sono problematiche per le donne nel raggiungere ruoli apicali nelle professioni giuridiche» così l'Assessore Matrangola sul premio.: avvocate, giuriste laureate in giurisprudenza o lauree o professioni equipollenti per gli Stati Europei residenti nel territorio dell'Unione Europea. La partecipazione si manifesterà attraverso la presentazione di elaborati sul tema "la dimensione europea della donna nelle professioni legali".I premi, consistenti in somme di danaro, saranno pari a: 2.000 euro per la prima classificata; a 1.500 euro per la seconda classificata e a 1.000 euro per la terza classificata. Vi sarà anche un Premio Speciale per l'elaborato che verrà selezionato sul tema "Intelligenza Artificiale e parità di genere nelle professioni legali: sfide e opportunità per le donne nell'era della trasformazione digitale".Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli intervenuti.«Con grande orgoglio –- presentiamo oggi la seconda edizione del Premio europeo dedicato a Giustina Rocca, prima avvocata della storia e figura straordinaria che Trani ha avuto il privilegio di donare al mondo. Giustina Rocca rappresenta non solo un simbolo di emancipazione femminile e di affermazione dei diritti, ma anche un esempio altissimo di giustizia, cultura e modernità. In un'epoca in cui alle donne era precluso quasi tutto, lei ha saputo farsi spazio con l'intelligenza, il coraggio e la forza della sua visione. Il Premio a lei intitolato non è soltanto un riconoscimento: è un ponte tra passato e presente, tra la storia gloriosa della nostra città e il futuro dell'Europa che vogliamo, fondato su equità, inclusione e valorizzazione del merito. Trani rinnova così la propria vocazione di città del diritto, della cultura e della parità. Ringrazio tutte le realtà istituzionali, accademiche e associative che hanno contribuito alla realizzazione di questa seconda edizione. E soprattutto, grazie a Giustina Rocca per averci lasciato un'eredità così potente e necessaria».«Il premio Giustina Rocca –- assume una dimensione internazionale sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. Il bando è stato inviato a tutti gli Ordini Forensi d'Italia ed alle istituzioni europee (tradotto nelle 4 lingue comunitarie: inglese, francese, tedesco e spagnolo) per consentire la partecipazione di giuriste degli stati membri della Comunità Europea»«Il Centro Studi Giustina Rocca -- è nato da poche settimane, fra l'originario gruppo di amici di Trani e nuovi amici di Modena, nella consapevolezza che la crescente attenzione verso i beni culturali, da parte dell'opinione pubblica, meritasse un presidio tematico dedicato. Tale presidio consentirà progressivamente sia al Lions Club di Trani che all'Associazione Croce Bianca OdV di essere autorevoli protagonisti nel dibattito per la crescita economica e valoriale della nostra Comunit໫Il nostro intento –- è quello di rinnovare annualmente questo Concorso, rivolto alle avvocatesse ed alle giuriste, allargando, per quanto è possibile, il territorio da coinvolgere per ricordare la nobile figura di Giustina Rocca, diplomatica e primo avvocato donna del mondo».«Con gli eventi organizzati per questo Premio –- Trani dimostrerà, ancora una volta, di essere attrattiva e di avere tutte le capacità di accoglienza per un turismo che sia di qualità, destagionalizzato, e legato alla sua antica tradizione giuridica».Il presidente del Centro Studi Loiodice ha annunciato a fine conferenza stampa che il giorno 26 aprile Silvana Sciarra, già Presidente della Corte costituzionale della Repubblica sarà a Trani per ritirare il Melvin Jones – premio internazionale lionistico conferito nell'ambito della prima edizione del Premio Giustina Rocca lo scorso anno. La premiazione si terrà il giorno 24 maggio 2025 alle ore 9.30 a Trani presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" nel corso del convegno sul tema "La dimensione europea della donna nelle professioni legali". Il bando è consultabile al seguente link: https://giustinarocca.com/ oppure su https://www.swisstransfer.com/it-it e scade alle ore 24.00 del giorno 30.04.2025.