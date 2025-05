Trani cuore europeo della Giustizia al femminile

La città di Trani ha celebrato la conclusione della seconda edizione del, un evento di rilievo internazionale che ha messo al centro il valore delle donne nelle professioni legali e il messaggio senza tempo della prima avvocata della storia. Ad accogliere l'iniziativa, la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio", trasformata per l'occasione in un luogo di confronto, ispirazione e celebrazione.Trenta finaliste, avvocate e giuriste provenienti da tutta Europa, sono giunte a Trani con i loro elaborati sul tema: "La dimensione europea della donna nelle professioni legali", selezionati da una commissione presieduta dal prof. avv.. La cerimonia si è aperta con i video saluti dell'EuroparlamentareA moderare l'incontro, l'ing.la dott.ssae gli avvocati, presidente dell'Osservatorio Giuridico Italiano. Presenti anche i rappresentanti dei Lions Club, partner storici del Premio, e le assessore Debora Ciliento e Lucia De Mari. Premiate per l'eccellenza e l'impegno per l'uguaglianza di genere ben sette donne.Ad aggiudicarsi il primo premio è stata l'avv., del foro di Taranto: «Questo premio è un motivo di crescita professionale oltre che personale, sono orgogliosa di aver dato un contributo a questa meravigliosa iniziativa e soprattutto ad un dibattito così delicato da non sottovalutare mai».Oltre a lei, l'avv.del foro di Napoli, insignita del Premio speciale "La Toga di Giustina". Un riconoscimento fuori concorso, assegnato a chi si è distinta nella promozione dell'uguaglianza di genere nel diritto. Alla vincitrice è stata donata una toga da avvocato realizzata in esclusiva per l'evento. Nel suo intervento, Di Maria ha affermato: «Grazie alla figura di Giustina Rocca, noi tutte — avvocate dei fori di tutta Italia — dobbiamo sentirci ispirate dal coraggio di abbattere le discriminazioni e quei tetti di cristallo che purtroppo ancora oggi condizionano la nostra professione, specialmente quando si intreccia con la dimensione familiare. Siamo spesso costrette a lavorare come se non avessimo una famiglia e a gestire una famiglia come se non lavorassimo. È grazie al coraggio di figure come Giustina che troviamo la forza di condividere ideali con colleghe, collaboratori del diritto e assistite, lasciandoci ispirare dalla sua storia».A sottolineare il valore dell'iniziativa per il territorio, l'avv.del comitato organizzatore: «La partecipazione di avvocate e avvocati da tutta Italia dimostra quanto la figura di Giustina Rocca sia ancora attuale. Questo Premio non è solo un omaggio al passato, ma una leva per il rilancio di un turismo qualificato e destagionalizzato. Abbiamo già visto molte professioniste tornare a Trani dopo aver partecipato alla prima edizione».Dal punto di vista culturale e formativo, l'avv.del comitato scientifico ha evidenziato: «L'esempio di Giustina Rocca deve entrare nelle scuole. Non possiamo parlare di gender gap senza citare la sua vicenda: nel 1500 esercitava la professione forense pretendendo il medesimo compenso degli uomini, e pronunciava le sue sentenze in lingua volgare — non in latino — per farsi capire dalla cittadinanza. È una lezione di coraggio e comunicazione che parla ancora oggi alle nuove generazioni».Nel pomeriggio, la giornata si è conclusa tra momenti conviviali, visite guidate nei luoghi simbolo della città e un brindisi finale presso Palazzo Pugliese. Il Premio "Giustina Rocca", promosso dal Centro Studi omonimo con il sostegno del Parlamento Europeo e di numerose istituzioni, si afferma sempre più come un appuntamento simbolico e concreto per un Europa più equa, guidata dal talento delle sue donne.