“Cercando Giustina” al Teatro Mimesis: tra storia e sogno rivive Giustina Rocca

Un testo teatrale di Stefania De Toma dedicato alla giurista che nacque a Trani

Trani - lunedì 2 marzo 2026 07.00
"Cercando Giustina" è il titolo della pièce teatrale che andrà in scena al Teatro Mimesis il 5 e 6 marzo, con inizio alle ore 20.30 (apertura sala ore 20.00).
La sceneggiatura di Stefania De Toma nasce dall'ipotesi che la notizia di una donna giurista italiana, vissuta a Trani nella seconda metà del XV secolo, possa essere giunta fino all'Inghilterra elisabettiana, accendendo la curiosità di William Shakespeare. Da questa suggestione prende forma una narrazione che immagina la sua ricerca e il possibile germinare del personaggio di Porzia ne Il mercante di Venezia.
In scena, accanto alla figura di Giustina, prende forma anche il personaggio di William Shakespeare, in un gioco teatrale che ribalta simbolicamente le convenzioni del teatro elisabettiano.
La seconda parte dello spettacolo riporta il pubblico nel cuore della storia: Giustina Rocca diventa protagonista e l'8 aprile 1500 rivive sulla scena. Si potrà ascoltare la sua voce in veste di arbitra mentre pronuncia il lodo arbitrale che le cronache, a partire da Cesare Lambertini nel 1508, ricordano come esempio di misura, equità e profonda conoscenza della legge.
Interpreti: Antonio Conversano, Gianni De Iuliis, Stefania De Toma, Elvira Ferrante
Regia: Antonio Conversano
Luci e suono: Francesco Achille organizzazione e coordinamento : Marco Pilone. Costumi: Skemata
Introduce l'avv. Diletta Volpe per la Società Italiana Dante Alighieri di Trani
La vicenda si inserisce nella solida tradizione giuridica della città di Trani, che al proprio prestigio forense unisce l'orgoglio di una figura femminile capace di affermarsi in un ambito allora esclusivamente maschile. Alla sua memoria è stata dedicata la torre più alta del complesso della Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo, riconoscimento simbolico del suo valore storico.
La ricostruzione si avvale del supporto di consulenti di storia del diritto italiano e di storia della città di Trani, configurandosi come fiction in una contestualizzazione storica sulle quali si poggiano la fantasia e l'immaginazione dell'autrice per far "rivivere" Giustina . La rappresentazione teatrale precede la prossima pubblicazione di Stefania De Toma del libro dedicato alla giurista.
