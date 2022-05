Gucci Cosmogonie, in diretta internazionale da Castel del Monte

Si chiama Gucci Cosmogonie. Ed è ciò che accadrà il 16 maggio alle ore 20:00, il momento in cui Alessandro Michele presenterà la sua nuova sfilata in diretta da Castel del Monte, ad Andria in Puglia.La maison ha creato un evento social su Facebook ( https://facebook.com/events/s/gucci-cosmogonie-live/490429249492986/ ) grazie al quale la sfilata sarà visibile praticamente in tutto il mondo e con le creazioni di Gucci anche il nostro unico Maniero, immerso nella Murgia barese.C'è anche un video che è stato creato per l'occasione