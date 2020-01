Guerra agli zombie nel Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta

Una guerra di sopravvivenza contro gli zombie nei sotterranei della metro di Milano mentre tutti intorno fanno shopping e vivono tranquilli una passeggiata nel centro commerciale. Nessun ostacolo, nessuna limitazione di spazio, nessun cavo a cui restare agganciati. Solo un visore e un finto fucile da imbracciare. Finto nella realtà, ma fondamentale per sconfiggere gli zombie.Accadrà dalaldi, dove sarà possibile provare un'esperienza del tutto innovativa e rivoluzionaria.Si chiama realtà virtuale location based in modalità free roam ed è una tecnologia unica in Italia. Permette a più utenti di muoversi in contemporanea in uno spazio virtuale, di riconoscersi all'interno dello stesso, di interagire fra loro e con l'ambiente virtuale. Basta solo armarsi di visore, senza la necessità di essere collegati ad un cavo e senza tastiere e controller: l'utente riesce a riconoscere il suo corpo e a vivere un'esperienza di apprendimento emotivo grazie non solo alla riproduzione figurativa e fedele della realtà virtuale, ma anche alla possibilità di vedere completamente ricostruito, in forma di avatar, il proprio corpo e quello dei propri compagni."Chi vive questa esperienza sa che non è reale, ma la mente, gli occhi e tutto il corpo non la pensano proprio così", afferma il team di, startup lanciata da tre giovani pugliesi che ha conquistato l'importante palcoscenico videoludico della Milano Games Week e che ha stretto collaborazioni con importanti aziende di spessore internazionale. "Il controller da utilizzare è il corpo e nel gioco ci si muove nella stessa maniera in cui lo fareste nel mondo reale".L'appuntamento con il "Vr Live Show", irrinunciabile per gli amanti del gaming e per chiunque abbia voglia di divertirsi in modo sano con un'esperienza unica nel suo genere, è in piazza Ottagono,. Sarà allestita un'area di gioco nella quale gli interessati potranno vivere l'esperienza di gaming o semplicemente assistere alla sessione virtuale grazie allo schermo sul quale verrà riprodotta in tempo reale la visuale che in quel momento i giocatori hanno dinanzi ai loro corpi. "Ho personalmente sperimentato l'esperienza del Vr Live Show", afferma"e ne sono rimasto affascinato. È incredibile come, appena indossato il visore, la mente si abitui al virtuale e cominci ad ambientarsi. Abbiamo fortemente voluto offrire ai nostri utenti l'opportunità di vivere l'esperienza di una tecnologia assolutamente innovativa e peraltro del tutto pugliese".