Hanukkah, piazza Scolanova s'illumina per la festa ebraica

Domenica 5 dicembre alle ore 19.00, nel piazzale antistante la Sinagoga Scolanova, la comunità ebraica accenderà l'ottava luce della festa di Chanukkah. Parteciperà all'accensione il Rabbino Capo di Napoli Rav Ariel Finzi. Chanukkah significa in ebraico "inaugurazione" ed è una festività che dura otto giorni e commemora la consacrazione del Tempio di Gerusalemme dopo che un gruppo di guerrieri Ebrei, i Maccabei, miracolosamente sconfisse il potente esercito Greco-Siriano.Era, infatti, l'anno 165 dell'era volgare allorquando gli Israeliti guidati da Giuda Maccabeo, figlio del sacerdote Mattatià, affrontarono e sconfissero gli occupanti siriani ripristinando la sovranità della Toràh (la Legge scritta e orale data da Dio a Mosè) e dei Suoi precetti sul popolo ebraico.Il Talmud racconta che nel Tempio appena riconsacrato fu trovata una piccola ampolla di olio puro con il sigillo del Sommo Sacerdote. L'olio poteva bastare per un solo giorno ma avvenne un grande miracolo: l'olio bruciò per otto giorni, diffondendo una bellissima luce e dando così la possibilità ai sacerdoti di preparare l'olio nuovo. Fu così che i Maestri proclamarono che a partire dalla vigilia del 25esimo giorno del mese ebraico di Kislèv e per i successivi otto giorni gli ebrei celebrassero l'avvenimento del miracolo dell'olio che non si consumò. Per otto sere viene accesa una fiammella in più sulla Channukkia, un candelabro a 9 braccia (otto fiamme oltre allo shammash, il lume che serve ad accendere gli altri lumi).Channukkah manifesta in pieno l'universalità dell'ebraismo, che si esprime nel monoteismo e in una Legge divina e morale su ogni aspetto della vita quotidiana che anche chi non è ebreo può riuscire a condividere.Ed è proprio nel segno di tale condivisione di valori inestinguibili come la libertà e la multiculturalità che l'intera cittadinanza è invitata a partecipare.