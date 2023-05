Hey Sud, nuovo appuntamento a Barletta: si parla di PNRR e infrastrutture

Torna l'appuntamento con, ciclo di talks ideato da, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso danel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio.L'appuntamento è fissato ad oggi allenella sede operativa di EY a(via G. De Nittis n. 15). Il titolo dell'appuntamento è "". Il Pnrr ha indubbiamente trasformato la Puglia in un cantiere aperto. Si lavora alacremente per nuove infrastrutture che diano alla regione la spinta necessaria per accorciare il divario con il nord Italia. Quali sono i traguardi che le nuove infrastrutture possono aiutare a raggiungere? Quali i prossimi obiettivi? Interverranno il capo di Gabinetto del Presidente Regione Puglia, il presidente di Acquedotto Pugliese, il presidente di Aeroporti di Puglia, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica, l'amministratore delegato di Banca Popolare di Bari C, l'amministratore di Cobar Spae l'EY Consulting Market LeaderIl talk andrà in onda in streaming sulla piattaforma di EY: https://eventiey.it/evento/hey-sud-cantiere-puglia/