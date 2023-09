I Dialoghi arrivano a Orsara di Puglia con Piero Dorfles, al via la rassegna Dialokids per i giovani lettori

Dopo il successo dell'anteprima di questa estate a Malta con la filosofa Ilaria Gaspari e gli incontri tranesi con Dacia Maraini e Stefania Auci, a poche ore dall'inaugurazione della XXII edizione a Trani (primo incontro giovedì 21 con la firma del Corriere, Giovanni Bianconi), il festival per la prima volta va in trasferta in terra dauna, a Orsara di Puglia. Sarà il giornalista, critico letterario e conduttore televisivoa raccontare le molteplici prospettive che la letteratura può aprirci regalandoci un'esperienza simbolica che ci spinge a sviluppare ingegno, fantasia e immaginazione. "" è il titolo del dialogo tra Piero Dorfles con la giornalista Lucia de Mari, in programma mercoledì 20 settembre presso il Cortile del Palazzo baronale di(ore 18.00).Secondo Dorfles "leggere è un lavoro, un mestiere, una competenza che si acquista solo con l'esercizio e che rischia di perdersi se non la si coltiva. Ma quello del lettore è il lavoro più bello che esista". Per la sezione del festival dedicata ai giovani lettori e lettrici "", da mercoledì 20 presso ladi Trani, un ricco programma di laboratori, incontri con gli autori e letture attendono i baby lettori di tutte le età. Il primo appuntamento della settimana è mercoledì 20 alle ore 18 con un incontro-laboratorio con le autrici: "Fatma e il suo primo giorno d'asilo" è il titolo del libro che ha l'obiettivo di sensibilizzare i bambini e i loro genitori su temi quali: accoglienza e integrazione (consigliato a bambini dai 3 ai 5 anni).Dilaokids continuano giovedì 21 con le "" per leggere, giocare e crescere con i libri. La libreria Miranfù dalle ore 10.30 apre le porte ai bambini dai 9 mesi in su (accompagnati da un adulto di riferimento). E alle ore 18 un evento aperto a tutta la cittadinanza: il coratino, autore del libro "(Secop Ed.), racconterà una storia semplice ed emozionante: tenacemente aggrappato alla vita per non finire sconfitto dalla tristezza e dal dolore, l'autore descrive la grande determinazione che impiega ogni giorno per combattere strenuamente contro il "mostro a tre teste" che tenta continuamente di risucchiare la vivacità del suo carattere e la sua ecletticità. (età consigliata: da 6 anni).Venerdì 22 i Dialokids riprendono con le "Primissime Letture" dedicate ai bambini da 18 a 30 mesi (ore 10.30, Libreria Miranfù) e nel pomeriggio una "regata urbana alla scoperta di Capo Colonna e del Monastero", una passeggiata conviviale con, aperta a tutte le famiglie e ai bambini da 6 anni in su, con partenza da Piazza Marinai d'Italia.Sabato 23 nuovamente in libreria (ore 10.30) con letture e laboratorio "" (dai 4 ai 7 anni).Infine domenica 24 lo spettacolo "" di e con Sergio Diotti e Enzo Covelli. Il Fulesta è raccontatore di storie ambulante tipico della tradizione popolare dell'Emilia Romagna. L'ospite d'onore di questa edizione è, narratore e burattinaio, ha riportato alla luce questa figura.Le sue favole della tradizione orale incontreranno quelle pugliesi in un gemellaggio originale all'insegna della solidarietà. Tra le mostre in evidenza, un'installazione in Piazza Teatro, visibile dal 21 al 24 settembre, dell'artistaa cura die dall'Ass, Culturale ETRA E.T.S. organizzata Il programma dei Dialoghi di Trani è disponibile sul sito web: www.idialoghiditrani.com