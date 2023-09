I Dialoghi di Trani sulla Cura aprono con Giovanni Bianconi, Claudio Cerasa, Farian Sabahi, Eraldo Affinati, Michela Matteoli e l’universo booktok di Robinson

L'attesa è finita e la XXII edizione del festival de I Dialoghi di Trani può riprendere da dove l'anno scorso si era conclusa la ventunesima intorno al tema Convivere: la magnifica Piazza Quercia sul porto di Trani.Anche il tema di quest'anno, "", sta particolarmente a cuore alle organizzatrici dell'Ass. culturale "", alle altre associazioni cittadine e al, che hanno contribuito alla realizzazione del ricco programma di eventi cheporterà a Trani alcuni rappresentanti del mondo culturale, scientifico ed economico che si confronteranno su esperienze ed esigenze di cura maturate in ambito medico-sanitario, scientifico, ambientale, politico sociale, didattico ed etico-filosofico. E rifletteranno sul compito impegnativo di riparare quanto è stato danneggiato dall'essere umano, affinché il pianeta sia ancora vivibile per le generazioni future, e di governare crisi ecologica, sanitaria, sociale e economica., inviato del Corriere della Sera, per il quale segue le più importanti vicende giudiziarie e di cronaca, sarà il primo ospite della rassegna con un incontro curato dasu "". Di 350 morti e più di 1000 feriti è il bilancio delle vittime del terrorismo italiano, a partire dal 1968 scosso dalla nascita delle rivolte studentesche e operaie e dai violenti scontri di piazza, con il formarsi delle prime profonde fratture negli equilibri politici del paese: una storia conclusa ma della quale l'Italia fatica a scrivere la parola "fine" (Piazza Quercia, ore 10.15).I Dialoghi con la storia raccontano il presente dell'Iran con lo sguardo esperto della giornalista ed orientalista, che si domanderà se esiste una via iraniana alla conquista dei Diritti? E cosa vuol dire essere bambine, ragazze, donne in un Paese come l'Iran oggi? "" è il tema che affronterà la storica e saggista Sabahi, riflettendo sui cambiamenti del paese islamico che, a seguito della morte di Mahsa Amini, è ora al centro di una straordinaria mobilitazione della società, dove le donne iraniane per prime sono scese in strada per ottenere più diritti e libertà (Piazza Quercia, ore 11).A seguire (ore 11.50) Piazza Quercia si apre agli studenti delle scuole superiori tranesi con l'evento organizzato in collaborazione con il settimanaledi Repubblica "", la BookChallenge dove a sfidarsi sul tema dell'amore queer saranno le booktoker(alias @eleobooktok) e(alias @laclizia). Un evento da seguire con attenzione perché spiega la rivoluzione Booktok, quella di una generazione di giovanissime e giovanissimi che trasforma i social in una grande biblioteca virtuale. Conducono la challenge le giornaliste di Repubblica,I Dialoghi di Trani riprendono nel pomeriggio (ore 17 Piazza Quercia) con il primo dialogo della giornata su "". Protagonisti del confronto sul valore politico della cura sono la giornalista ed ex conduttrice televisiva Raiil direttore del quotidiano Il Foglio, il direttore di Rai Radio3il presidente della Regione Puglia, responsabile per il Sud UniCredit. Modera l'incontro il giornalistaAlle ore 18 Piero Dorfles partecipa all'incontro su "" dove parlerà dell'ultimo miglio della nostra vita, secondo la visione del fondatore della Comunità di Bose, impossibilitato a partecipare per motivi di salute." è il tema dell'incontro successivo (ore 19.00) ispirato al libro dell'economistaprotagonista del confronto sulle prospettive del regionalismo italiano insieme al Viceministro alla Giustizia. Il regionalismo italiano funziona male. La proposta di autonomia regionale differenziata non determinerebbe una secessione di fatto delle regioni più ricche a danno dell'unità del Paese e dei diritti dei cittadini più deboli? Modera l'incontro la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno,Nel centenario della nascita del priore di Barbiana,, i Dialoghi vogliono rendere omaggio all'uomo e alla sua lezione umana ed educativa, attraverso un dialogo organizzato in collaborazione con la Pro Civitate Christiana di Assisi. "I Care" è un motto scelto con cura per non lasciare indietro nessuno, che parla di inclusione, scomodo, incapace di scendere a compromessi, ma proprio per questo attuale e urgente. La Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" ospita questo incontro tra lo scrittore e critico letterarioil Vice Presidente della CEI per l'Italia Meridionale, il vescovo bitontino mons.e il presidente della Pro Civitate Christiana,. Conduce l'incontro il giornalista Raitornano con il primo appuntamento su "" nella splendida cornice di Palazzo San Giorgio (ore 20), con, direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) e professoressa ordinaria di farmacologia di Humanitas University in dialogo con il giornalista Rai, curatore della sezione scientifica del festival. Il cervello è l'organo in grado di invecchiare meno di tutti gli altri. Prendercene cura è la nostra unica opportunità di estendere la giovinezza, assaporare a lungo la vita e salvaguardare la salute del corpo.A seguire (ore 21 Palazzo San Giorgio) il secondo appuntamento della giornata dal titolo "" conche incontreranno i giovanissimi lettori e lettrici entrando nel cuore del fenomeno che sta spopolando sul web e che punta a promuovere la letteratura su Tik Tok.La prima giornata si conclude in Piazza Quercia (ore 21) con il concerto dellacon 20 violoncelli del Conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo diretti dal maestroche eseguiranno brani di Villa-Lobos e Ravel.Gli incontri principali de I Dialoghi di Trani saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del festival ( https://www.facebook.com/idialoghiditrani ). Il programma completo con tutti gli eventi sono disponibili sul sito alla pagina https://www.idialoghiditrani.com/programma/21-settembre-2023/