La Cura della malattia, della materia e del mare. Dialoghi Pop con Malika Ayane. Gran finale sabato 30 con Luisa Ranieri

sabato 30 settembre

In caso di pioggia tutti gli appuntamenti in programma a Piazza Quercia si svolgeranno nell'adiacente Palazzo San Giorgio.

La quarta e ultima giornata della settimana dei Dialoghi si apre con un caffè e la lettura dei quotidiani dalla splendida terrazza di Dimore Marinare (ore 9.30). Ospite delsarà il giornalista, conduttore televisivo di Quante Storie e storica voce di Radio Anch'io. Con lui a commentare l'attualità sulla stampa sarà il giornalista di Repubblica BariIn Biblioteca comunale si conclude il corso di scrittura creativa sul tema "", organizzato dalla, con un maestro d'eccezione: lo scrittore salentino, autore di noir e romanzi per Adelphi. Il corso, aperto al pubblico su prenotazione, si terrà dalle 9.30 alle 13.Si comincia con il primo incontro della giornata su "", ispirato dal libro "Leader per forza" di, giornalista, scrittore e già capo di gabinetto dei Governi Draghi e Gentiloni. Con l'autore dialogheranno il giornalista Giorgio Zanchini e Michele Crisostomo, avvocato ed ex presidente Enel (ore 10,30 Palazzo San Giorgio).Alle 11.30 a Palazzo San Giorgio i Dialoghi approfondiscono le esperienze di cura maturate in ambito medico-sanitario, e ospitano la testimonianza del prof., Presidente della Fondazione Meyer e curatore per La nave di Teseo de "La Cura" una nuova collana interamente dedicata alla medicina. Il filosofo e giornalista di Radio3incontrerà il prof. Donzelli che spiegherà perché "è più importante conoscere l'intera persona che ha quella malattia, piuttosto che riduttivamente la malattia di quella persona". In questa collana, nata da un'idea della Fondazione dell'Ospedale pediatrico Anna Meyer di Firenze in collaborazione con La nave di Teseo, le scienze medico-biologiche, umanistiche, letterarie e visive contribuiscono integrandosi a creareL'obiettivo è promuovere i diritti fondamentali della persona malata o in condizioni di fragilità e diffondere una visione globale della medicina, e di altre scienze della cura a essa integrate, che tenga conto anche dei bisogni psico-emozionali e spirituali, considerati parte inscindibile dell'intero percorso di cura e valori fondamentali del vivere sociale solidaristico.Alle 12 in Biblioteca comunale coninstancabile viaggiatrice tra persone e libri, si discuterà de "". Le biblioteche sono parti necessarie, vitali, dell'infrastruttura sociale: perché con la loro stessa esistenza creano fiducia nel domani. L'architetto e designer Mario Cucinella non sarà presente per impegni di lavoro in Giappone.ll secondo appuntamento con i Dialoghi con la scienza sarà con il fisico, che dialogherà con il giornalista Raisul tema "", ponendosi alcune domande: di cosa siamo fatti? cosa tiene assieme i corpi materiali? E che differenza c'è tra materia terrestre e materia celeste? (domenica 24, ore 17 in Piazza Quercia).Alle 18.45 presso la Lega Navale i Dialoghi parlano de "" conI mari rappresentano spesso il ricettore finale delle dinamiche "di consumo" del nostro tempo. Una delle principali emergenze è data dall'uso delle plastiche, che per via diretta o indiretta entrano nel ciclo sedimentario e nella catena trofica. La strategia per la biodiversità dell'Unione per il 2030 prevede la tutela del 30% dei mari europei e la creazione di una rete di aree marine protette. Il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale per restituire vita ai nostri mari e allo stesso tempo tutelare la nostra salute.Alle 19 in Piazza Quercia (o Palazzo San Giorgio) il giornalista e conduttore Rai, giornalista della Domenica del Sole 24 Ore, presenteranno i loro nuovi libri.il nuovo libro di Cristina Battocletti, si interroga su come la sofferenza può essere trasmessa come il colore dei capelli e un naso storto. E se il bene che riserviamo a noi e agli altri può influire sulla struttura del DNA.è il titolo del libro di Giorgio Zanchini.Sull'identità del nostro popolo si sono interrogati da sempre in tanti, con risposte molto diverse, tra l'orgoglio e lo sconforto. Ha ancora senso chiederselo in un mondo sempre più piatto, più globalizzato, sempre connesso? Alle ore 20 presso la Terrazza di Palazzo San Giorgio, il giornalista e scrittore, capo ufficio stampa del Quirinale, incontra il giornalista, caporedattore TGR Puglia, per presentare il suo nuovo romanzo "". Protagonisti sono Luce e Marco: un racconto d'amore e di formazione che è anche un giallo. Un angosciante, intimo segreto, il passato che riaffiora, ricco di colpi di scena, e costringe i due protagonisti a fare i conti con il presente e a interrogarsi su un nuovo, possibile, futuro. Alle 20.15 in Biblioteca Comunale, giornalista di Repubblica Bari, presenta il suo primo romanzo, con, giornalista e caporedattore Repubblica Bari.Monteruga è un paese abbandonato del Salento, terra di vento e di miraggi. Angelo, il suo giovane custode, se n'è andato a vivere lì da un paio di mesi. Tutto sembra essersi sistemato in qualche modo nella sua vita disastrata da un incidente sul lavoro, quando nell'afa di quell'agosto 1993 comincia ad avere visioni, visioni in carne e ossa che di notte tornano a popolare il borgo spettrale, mentre lo scirocco gli toglie la ragione e il respiro.Alle 21 i Dialoghi POP con, una delle più apprezzate della nuova generazione di cantautrici. A undici anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala, ha studiato violoncello al Conservatorio di Milano. Ha pubblicato sei album (l'ultimo è «Malifesto»), ha partecipato a cinque Festival di Sanremo e ha duettato con i nomi più importanti della musica italiana come Paolo Conte, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Ha composto e ha cantato brani per il cinema, recitando come protagonista a teatro nei musical «Evita» e «Cats» e ha partecipato in veste di giudice al talent «X Factor Italia». Dialoga con l'artista il giornalistaI Dialoghi POP si concluderanno con la terza "regina" della XXII edizione, l'attrice(ore 20) presso il Monastero di Santa Maria di Colonna, intervistata dal giornalista Felice Sblendorio, curatore della sezione Dialoghi POP.Una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano: ha lavorato con registi come Michelangelo Antonioni, Pupi Avati, Antonio Capuano, Carlo Vanzina, Paolo Genovese, Ferzan Özpetek. Nel 2021 ha interpretato il ruolo di Zia Patrizia nel film «È stata la mano di Dio», del Premio Oscar Paolo Sorrentino. In televisione ha affiancato Adriano Celentano nel programma «Rockpolitik», ha condotto due stagioni di «Amore Criminale» e ha recitato nel ruolo del vicequestore Lobosco nella fortunatissima fiction Rai «Le Indagini di Lolita Lobosco», tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata in Puglia.