Nichi Vendola: "I Dialoghi di Trani come lievito per la crescita della città"

Social Video 3 minuti Nichi Vendola a Trani per "Dialoghi": l'intervista

È "" il tema della XXII edizione dei, appuntamento con la cultura ormai diventato fisso e che ogni anno attira in città esperti e esponenti del mondo della cultura da tutta Italia. Prima giornata aperta con un meteo incerto, che ha richiesto un cambio di programma spostando la manifestazione da Piazza Quercia all'interno di Palazzo San Giorgio.Tra i presenti anche l'ex Presidente della Regione Puglia, testimone della nascita dei Dialoghi di Trani e tra i principali promotori della crescita della manifestazione. "La cura è minacciata dall'economia mondiale, dal tentativo di uccidere il- spiega Nichi Vendola in merito al tema scelto per questa edizione dei Dialoghi - spingendo verso la privatizzazione dei servizi essenziali." L'ex Presidente della Regione Puglia ha criticato le scelte delin merito ai tagli alle spese sanitarie aggiungendo che "Non si può pretendere che il volontariato si carichi di tutto il dolore sociale" chiedendo allo stato di farsi carico della lotta alla povertà.Proprio riguardo la situazione delle fasce di cittadinanza più in difficoltà l'ex governatore ha parlato di "" condannando la scelta di abolire il reddito di cittadinanza."I Dialoghi di Trani sono stati un lievito per la crescita, non solo culturale, della città. L'idea degli anni in cui ho governato - spiega Nichi Vendola - era che, senza cultura non si mangia. Persino nelle attività economiche tradizionali, come l'agricoltura, senza un'iniezione di sapere non c'è futuro".