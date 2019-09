I Dialoghi arrivano in carcere con la Corte Costituzionale e Marta Cartabia

Venerdì 20 (ore 10) il primo appuntamento dei Dialoghi a Palazzo Beltrani è con la scienza. "" è il tema dell'incontro con gli studenti delle scuole superiori, che vedrà protagonisti, docente di astronomia e astrofisica all'Università Federico II di Napoli, e il giornalista Rai. "Che cosa vuol dire fotografare per la prima volta un buco nero? Sacrificio, lavoro e tanta ricerca. Ora è possibile vedere ciò che era matematica teorica. Oggi giungiamo là dove non siamo mai arrivati: la vista di un buco nero e della sua ombra. Spettacolo esclusivo!".Alle 11.30 per gli incontri di Repubblica, il giornalistatornerà sulla terrazza di Palazzo Beltrani per affrontare un altro tema di grande attualità nel dibattito politico del Paese: "Gli appuntamenti dei Dialoghi tornano alle 18 a Palazzo Beltrani con la cerimonia di premiazione del "" cone i finalisti dell'edizione 2019. La Fondazione Megamark promuove la 4ª edizione del Premio letterario destinato a opere prime di narrativa italiana con l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera.Nell'ambito dei Dialoghi di Trani, anche laospiterà uno degli artisti più popolari e amati in Italia, lo scrittore e drammaturgo, che con la sua ironia inconfondibile rifletterà sul valore della responsabilità della satira nell'arte e nella letteratura. "" è il tema dell'incontro che Ovadia terrà presso il Chiostro San Francesco, a partire dalle 18.30. A dialogare con lui sarà il giornalista e collaboratore di Repubblica-Bari,A seguire (ore 19.30) nel Chiostro di San Francesco (Andria) sarà la poesia ad affascinare il pubblico con un dialogo su "", tra la poetessa e docentee la giornalista, conduttrice e organizzatrice di eventi culturali.Alle 19.15 a Trani presso l'Auditorium San Luigi, la vicepresidente della Corte Costituzionale,presenterà con la giornalistail progetto e docufilm diSette giudici della Corte costituzionale incontrano i detenuti di sette istituti penitenziari italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce sezione femminile. Segue la proiezione del docufilm, a cura de La Repubblica Bari. Alle 20.30 in piazza Addazi la giornalista ed editorialista di Repubblica,presenta il suo ultimo romanzo "(Feltrinelli, 2019).Gran finale alle 21.30 in Piazza Addazi con il recital monologo "" di e con(info e biglietti presso Palazzo Beltrani e www.idialoghiditrani.com ).Il teatro di Moni Ovadia ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa. L'autore, noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace, in questo recital/monologo ci intratterrà con riflessioni.Si ricorda che venerdì 20 non si terrà l'appuntamento del caffè con l'autore; è stata annullata la lectio di Remo Bodei (Responsabilità e utopia, ore 11) per gravi motivi personali dell'autore e rinviato l'incontro sull'insegnante emotivo con Daniela Dato e Marco Galiano al 4 ottobre (ore 17.15) presso la Biblioteca G.Bovio di Trani.Per informazioni sul programma del Festival: