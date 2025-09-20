I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi

Il 18 settembre, presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio", si è svolto un incontro speciale nell'ambito dei, dal titolo Poeticamente Abitiamo. Protagoniste dell'evento sono state le autrici, affiancate dagli interventi di. Al centro del dialogo una domanda tanto semplice quanto potente: cosa accadrebbe se, oltre ai disegni e alle tavole tecniche, l'architetto associasse al progetto anche testi poetici? L'architettura, in questo modo, potrebbe diventare più umana?Da questa intuizione nasce la collana "Poeticamente abitiamo", che ha prodotto tre volumi: il primo dedicato a Palazzo Fiore a Genzano di Lucania, il secondo al museo TAM di Matera, e il terzo a un progetto degli anni '50 firmato Giancarlo De Carlo. La riflessione parte da un'idea particolare dell'abitare, che non è solo una funzione, ma un'esperienza umana ed esistenziale. Il filosofo Heidegger sosteneva che abitare significa stare nel mondo e cercare un senso nello spazio che occupiamo, mentre il poeta Hölderlin sosteneva che l'uomo abita poeticamente su questa terra.È da qui nasce una riflessione: l'architetto ha la capacità di vedere, come il poeta, ciò che ancora non esiste, di immaginare scenari futuri e spazi che evocano emozioni. L'architettura infatti si esprime con disegni e linee, invece la poesia può dare voce all'anima dei luoghi e può raccontare ciò che è stato e ciò che sarà. Il secondo volume della collana, presentato in questa occasione, è dedicato al TAM, Torre d'Arte di Matera, un'ex torre medievale situata nel cuore dei Sassi, recuperata a partire dal 2019 e trasformata in un museo di arte contemporanea. Questo spazio, abbandonato per decenni, è stato salvato grazie all'impegno di persone come Silvia Parentini, che lo hanno restituito alla comunità attraverso arte, cultura e visione. In questo libro, la poesia diventa voce della torre stessa, che racconta la sua attesa, la sua solitudine, la sua rinascita. È un racconto fatto di pietra, tempo, vento, memorie. Come ha sottolineato l'architetto Domenico Catania, "le poesie sono divise in "famiglie" tematiche: una dà voce al rudere, un'altra al sussurro, un'altra ancora al respiro della materia". Quindi abitare un luogo poeticamente significa abitarlo umanamente, sentirlo, viverlo e raccontarlo.