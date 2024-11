I militari italiani nei lager nazisti, Mario Avagliano presenta a Trani il suo libro

Il prossimo 15 novembre 2024, a Trani, nell'ambito delle iniziative a latere della mostra "Frisone e le notti di Fullen. L'opera figurativa di Ferruccio Francesco Frisone durante l'internamento nei Lager del Terzo Reich", lo storico e giornalista Mario Avagliano presenterà il suo nuovo libro "I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945)" (ed. Il Mulino), scritto a quattro mani con lo storico e giornalista Marco Palmieri.L'incontro con il pubblico avrà luogo alle ore 18.00 presso la sala conferenze del Polo Museale di Trani (Palazzo Lodispoto, P.zza Duomo, 8/9), sede della Mostra che espone 113 disegni realizzati da Ferruccio Francesco Frisone durante il suo internamento presso Campi di prigionia aperti in Germania e Paesi occupati dal Terzo Reich. Dialogherà con l'Autore Francesco Lotoro, presidente della Fondazione ILMC.Come per la Mostra dedicata a Frisone, l'evento letterario è organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. di Trani e dalla Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria ETS di Barletta (ingresso libero; info: 0883582470; info@fondazioneseca.it – info@fondazioneilmc.it ).Il libro di Avagliano e Palmieri, autentico successo editoriale giunto alla quinta edizione, affronta la vicenda dei circa 650.000 militari italiani che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 rifiutarono di continuare la guerra al fianco del Reich e di aderire alla neonata Repubblica Sociale Italiana; un tema in armonia con la mostra sull'artista Frisone che, coinvolto come militare negli eventi bellici della 2a Guerra Mondiale, visse sulla propria pelle l'esperienza dei Lager quale drammatica conseguenza di quel rifiuto. Avagliano e Palmieri raccontano la storia di questa Resistenza senz'armi da parte degli Internati Militari Italiani (abbreviato in IMI) non tanto e non solo sulla base dei documenti burocratici già noti alle attuali ricerche ma dal basso, cioè attraverso fonti dirette e coeve rintracciate in numerosi archivi pubblici e privati, nazionali e locali nonché collezioni private e familiari.Come scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, "Avagliano e Palmieri, con il consueto rigore storico che li contraddistingue e un sapiente uso della diaristica e della corrispondenza coeva, per lo più inedita o scarsamente conosciuta, ci conducono per mano in un appassionante viaggio nel mondo degli Internati Militari Italiani (IMI), che ci fa scoprire aspetti nuovi o poco noti, dal loro bagaglio di umanità alla capacità e al coraggio di resistere a tutte le avversità, raccontando attraverso le storie individuali la storia collettiva dei 650mila internati militari italiani". Giudizio lusinghiero al quale si aggiunge quello della storica Elena Aga Rossi: "Finalmente l'Italia ha un libro completo su tutta la storia degli IMI".La coinvolgente ricostruzione si snoda in 15 capitoli intessuti delle parole vive dei protagonisti dell'epoca (IMI, familiari e oppressori), dalla tragedia dell'8 settembre alla scelta se aderire o meno, dalla prigionia nei Lager al lavoro coatto sino al ritorno in Italia e al lungo silenzio dei reduci, approfondendo anche le motivazioni degli optanti e soprattutto sviscerando e riempiendo di senso il sacrificio di quei militari italiani che sino alla fine dissero «No».GLI AUTORIMario Avagliano, giornalista e storico, membro dell'Irsifar e della Sissco, collabora alle pagine culturali del «Messaggero» e del «Mattino». Tra i suoi libri: «Generazione ribelle. Diari e lettere dal 1943 al 1945» (Einaudi, 2006) e «Il partigiano Montezemolo» (Baldini & Castoldi, 2012, Premio Fiuggi Storia).Marco Palmieri, giornalista e storico, è autore di «L'ora solenne. Gli italiani e la guerra d'Etiopia» (Baldini & Castoldi, 2015). Insieme hanno pubblicato numerosi volumi, tra cui:- con il Mulino, «Vincere e vinceremo! Gli italiani al fronte» (2014), «L'Italia di Salò» (2016), «1948. Gli italiani nell'anno della svolta» (2018, Premio Fiuggi Storia), «Dopoguerra. Gli italiani tra speranze e disillusioni (1945-1947)» (2019), «Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile» (2021); «Il dissenso al fascismo. Gli italiani che si ribellarono a Mussolini 1925-1943» (2022, Premio Emilio Lussu e Premio Minturnae); «Italiani d'America. La grande emigrazione negli Stati Uniti» (2024);- con Einaudi, «Gli internati militari italiani» (2009); «Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia» (2011); «Voci da lager» (2012); «Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine» (2024).