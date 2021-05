I roghi del venerdì sera a Villa Bini: una sfida alle forze dell'ordine?

Davvero è difficile trovare nuove parole : come chiamarla una sfida del venerdì sera?Evidentemente questi ragazzini si sentono impuniti e continuano le scorribande a Villa Bini dando fuoco alla vegetazione nel giardino, come fosse un gioco rischioso a provocare senza essere acchiappati.Mentre continuiamo a porci domande diventa evidentemente sempre più urgente un'azione mirata per - oltre che affrontare e studiare un problema sociale- a questo punto bloccare questi malviventi.L'abbiamo già detto : baby vandali, baby gang- più volte sono stati visti fuggire dei ragazzini- non sono probabilmente le espressioni giuste.La criminalità nasce da qui e va spenta e domata sul nascere, esattamente come un rogo in un giardino perché non vada a fuoco tutta la villa .