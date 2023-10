Una villa Bini da Welcome to Favelas

A distanza digiorni dalle, la situazione del parco novecentesco non sembra essere migliorato.restadi chi non si cura del rispetto dei beni comuni.Tutti i cambiamenti richiedono tempo, certo non ci si poteva aspettare una risoluzione istantanea della situazione, ma, anche un semplicea scoraggiare il vandalismo.Quelle già citate sculture di sporcizia però persistono. D'altronde, sedella zona, che rischio c'è per coloro che vogliono "fare i furbi"?Testimonianza di questa "continuità negativa", sono ancora una volta, che, se pur nuove, mostranoDa segnalare è anche la circostanza per la quale. Condizione che finisce con il lasciare indietro intere aree.Tuttavianon tarda adin merito a queste aree non rientranti nell'accordo.La, purtroppo,anche, inventabile, in chiun parco di quella portata