"I vuoti emotivi": domani a Trani il secondo convegno Anfad

Si terrà domani, venerdì 24 Giugno alle ore 18.30 a Trani il secondo Convegno diAnfad - associazione nazionale figli adottivi.Il convegno avrà ad oggetto i Vuoti emotivi e sarà tenuto dalla dott.ssa Caterina Calamo, terapeuta familiare di comprovata esperienza nel ramo delle adozioni e per questo Partner di ANFAD Puglia nonché dal dott. Michele Corriero, pedagogista già Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni, Ricercatore presso l'Università degli studi Aldo Moro e Presidente del Comitato Unicef di Bari.Ad arricchire l'incontro è inoltre prevista la testimonianza della dott. ssa Francesca Sivo, docente presso l'Università di Foggia e autrice del libro -Un Vuoto nella pancia- edito da Progedit Bari.Farà da cornice alla serata il suggestivo scenario di Villa Guastamacchia già teatro di attività culturali e ricreative dedicate ai soci della veterana associazione Auser, che ivi ha stabilito la propria sede ed infatti ospiterà l'evento.Per info e dettagli ulteriori si prega di visitare la Pagina Fb di @AnfadPuglia, il profilo Instagram della stessa o in alternativa si può scrivere una mail all'indirizzo puglia@anfad.it.