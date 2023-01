Il comitato di Quartiere di via Andria incontra il vicesindaco Ferrante

Grande interesse ha suscitato l'incontro del Comitato di quartiere di Via Andria con il vice Sindaco, Avv. Fabrizio Ferrante presso la sede del Comitato in Via Andria. Alla presenza di un discreto numero di cittadini il vicePresidente del Comitato, dott. Emilio Casiero ha sottoposto all'attenzione del vice sindaco, nonché Assessore ai Lavori Pubblici, alcune criticità del Rione di via Andria.In particolare: Piazzetta Giovanni Paolo Ii (ex pinetina): pulizia dal pietrisco che invade l'intera piazzetta, compresa la zona dedicata ai giochi e sostituzione con terriccio nelle aiuole; realizzazione di un chiosco, con annesso bagno pubblico e di una zona per sgambamento dei cani (come previsto dal progetto originale del rifacimento); Sottovia pedonale e ciclabile di Via Andria, per il collegamento del rione di Via Andria con il rione S.Angelo; marciapiede largo Salvo D'Acquisto; scivoli (abbattimento delle barriere architettoniche) sui marciapiedi di Via Andria, per consentire la discesa dai marciapiedi di carrozzine e passeggini e in favore dei diversamente abili; riparazione del marciapiede di Via Andria angolo Via Amedeo, pericoloso per pedoni e persone con carrozzine/passeggini; pavimentazione del marciapiede di Via Andria angolo Via Petronelli; pulizia delle caditoie di Piazza Indipendenza (vicino alla cappellina) che si otturano facilmente e creano disagio durante la pioggia, a causa della formazione di un vero e proprio laghetto fastidioso per motociclisti, ciclisti e, soprattutto, pedoni; eliminazione delle radici degli alberi su via Nicola da Trani, via Anna Teresa Stella e via Capozzi, che hanno causato delle gibbosità sulla strada, pericolose per la circolazione di moto,cicli, auto e circolari: restyling di Piazzetta Imbriani, molto pericolosa per il transito dei veicoli, in doppia marcia, e la presenza di bambini piccoli e dei loro accompagnatori all'entrata/uscita dalla Scuola Collodi; restyling della piazza Azzella difronte alla Petronelli, sempre per la sicurezza dei bambini e degli accompagnatori;Annoso problema della Papa Giovanni, ancora abitato da persone non autorizzate e in attesa di conoscerne il futuro.Anche i cittadini presenti hanno sottoposto altri problemi relativi alle zone di loro pertinenza, essendo il Comitato attento a tutte le problematiche del quartiere attraverso le sue "antenne", rappresentate dagli abitanti del quartiere.Al termine della presentazione di questi "cahiers de doleances", l'Avv. Ferrante ha risposto in modo puntuale e chiaro portando a conoscenza dei presenti la situazione attuale dei lavori previsti nel futuro immediato. I componenti del Comitato, a cominciare dal Presidente, sig. Salvatore Brunetti, hanno ascoltato le risposte che hanno ritenuto non del tutto esaustive, si sono riservati di fare con l'Assessore e con i dirigenti del ramo un sopralluogo nelle zone summenzionate per capire gli interventi più urgenti da mettere in atto e quelli da cantierizzare.