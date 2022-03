Archetti pubblicitari in via Andria, il Comitato di Quartiere ne denuncia lo stato di degrado

Se a Trani si dovesse cercare la prova di una "Carambata", senza ombra di dubbio i migliori testimonial sarebbero gli archetti pubblicitari parapedonali installati tre lustri or sono dalla Pubblinvest Multimedia srl di Bari su concessione comunale agli angoli dell'incrocio generato da via Andria con corso Imbriani e via Don Nicola Ragno.Tale concessione aveva un duplice scopo quale:- garantire all'azienda barese un ritorno economico grazie alla "vendita" di spazi pubblicitari;- fornire all'Amministrazione degli arredi urbani volti a garantire la sicurezza dei pedoni.Per ragioni a noi ancora ignote, nonostante le molteplici richieste di chiarimenti all'assessore agli arredi urbani della passata amministrazione Bottaro, gli obiettivi che l'azienda auspicava di conseguire non sono mai stati raggiunti, mentre è invece aumentato esponenzialmente lo stato di deprecabile degrado in cui versano i predetti archetti parapedonali (strutture arruginite e divelte in più punti) i quali, allo stato attuale rappresentano un concreto e non trascurabile pericolo per i cittadini.A fronte di quanto sopra, il Comitato di quartiere di via Andria sollecita anche l'attuale Amministrazione ad intervenire per ripristinare le suddette strutture metalliche per il decoro del sito e per la tutela della sicurezza dei cittadini auspicando che, vista la reiterazione della richiesta, questa volta non resti inascoltata.