Il Consigliere comunale Antonio Angiolillo aggredito e malmenato davanti alla moglie incinta

Una brutta vicenda è accaduta stamattina a Trani, giovedì 9 giugno, all'interno della attività commerciale dove lavora il consigliere Antonio Angiolillo, che vi si trovava insieme alla giovane moglie.Angiolillo, presidente della quarta commissione comunale, è stato raggiunto e aggredito da due uomini e malmenato fino al punto di perdere i sensi. Il tutto in presenza della moglie, al settimo mese di gravidanza.Necessario per entrambi il trasporto al Pronto soccorso dell'Ospedale di Barletta: non solo per Angiolillo, per le percosse ricevute e uno stato di shock, ma anche per la signora, in avanzato stato interessante.All'origine dell'aggressione pare ci siano questioni politiche tra i soggetti: ma sull'episodio intanto stanno indagando Polizia e Carabinieri. La quarta commissione di cui è responsabile Angiolillo (lista civica Bottaro sindaco) riguarda i lavori pubblici, il centro storico, il verde pubblico, l'ambiente, la salvaguardia della costa, la viabilità servizi, i servizi cimiteriali.