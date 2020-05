Il Consiglio comunale di Trani in modalità telematica, qui la diretta

Oggi il Consiglio comunale di Trani si svolgerà in modalità telematica. Al primo appello era presenti solo in 15. Il secondo appello è previsto alle ore 16.30.Per seguire la diretta clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=64Hc8MvBGRE&feature=youtu.be 1. Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale dell'8 - 11 e 26 novembre 2019.2. Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 20 e 27 dicembre 2019.3. Documento Unico di Programmazione 2020/2022. Approvazione.4. Regolamento di contabilità armonizzata. Approvazione.5. Ratifica delibera di Giunta Comunale n.30 del 18/2/2020 di variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Provvisorio 2019/2021 (Art.175, c.4 del TUEL).6. Candidature garante diritti delle persone private della libertà personale della città di Trani.7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.191/2020 del Tribunale di Trani in favore di M.G.8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.19/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore di L.R.9. Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.66/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore di F.G.10. Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. e) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n.267.11. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da verbale di conciliazione n.6/2019 del Giudice di Pace di Trani in favore dell'Ing. S.V.