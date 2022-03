Il covid fa rinviare il Festival del Cioccolato: contagi nello staff, a breve le nuove date

Niente festival del Cioccolato in questo fine settimana, si dovrà aspettare un po' per gustarne le delizie: una sorpresa così, nel cioccolato, non ce la si aspettava, soprattutto perché più o meno inconsciamente l'incubo covid stavamo pensando di poterlo lasciare sempre più alle spalle, presi anche da nuovi, tragici eventi che stanno coinvolgendo il mondo intero per la loro tragicità e drammaticità, ma anche per gli effetti economici che ne stanno derivando.E invece no, riecco il covid a sgomitare, come a voler avvertire che abbassare troppo la guardia non va bene perché è vivo e vegeto tra noi. Anche per i "trivaccinati"- come le persone contagiate tra i protagonisti del Festival del Cioccolato, previsto da venerdì a domenica - con sintomi più o meno pesanti ma contenuti, appunto, dai vaccini che evitano le conseguenze che ben sappiamo."Teniamo troppo alla tappa tranese del Festival del cioccolato perché non sia completa di tutti i suoi protagonisti- ha fatto sapere Antonio Schettini, presidente dell'associazione "Choco Amore"- pertanto, pur con rammarico, siamo costretti a annullare le date previste, contestualmente già cercando di individuarne di nuove nel più breve tempo possibile".Niente da fare per questo weekend, dunque: e chissà che la nuova data non coincida con una sorpresa bella, che in realtà aspettiamo tutti, che sappia di pace, della fine di un massacro e della paura che attanaglia tutti.Nel frattempo, visti i dati in salita in tutta Italia e non solo, rimettiamo con costanza le mascherine, in fondo basta poco per essere prudenti.