Il “De Amicis” vince per la quinta volta il Premio Nazionale Federchimica Giovani

Gli alunni delle classi 4F e 4G del 1°C.D. "De Amicis" di Trani per la quinta volta sono saliti sul podio del Premio Nazionale Federchimica Giovani, sezione chimica di base e plastica a.s.2022-2023: hanno vinto il 2° posto, aggiudicandosi un assegno di € 1.586,00.I nostri ragazzi hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento arrivando secondi su 350 scuole primarie italiane partecipanti.Il 27 ottobre 2023 si è svolta a Genova la cerimonia di premiazione dei vincitori, nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale.Gli alunni delle classi 4F e 4G, sotto la guida delle docenti Monica Lauro e Roberta Pignatelli, hanno presentato il video vincitore del 2° posto del Premio Federchimica dal titolo "Metti il sale in zucca e … la chimica amerai tutta".La manifestazione, giunta alla XVI edizione, è stata aperta dalla direttrice del Festival della Scienza di Genova Fulvia Mangili, che ha incoraggiato i giovani partecipanti a sperimentare, a ricercare e ad essere sempre curiosi per poter essere cittadini liberi.Il Past-President di Assobase, Ing. Lolini, ha consegnato il premio ai ragazzi del "De Amicis" e si è complimentato con loro per l'ottimo lavoro svolto.L'entusiasmo dei bambini ha fatto da cornice ad una emozionante manifestazione che ancora una volta ha dato l'opportunità al 1°C.D. "De Amicis" di Trani di mettere in evidenza le sue eccellenze.I più vivi complimenti agli alunni, che nuovamente hanno dimostrato che l'impegno e lo studio sono la strada migliore per il successo.Una lode particolare alle docenti, che ancora una volta hanno saputo strutturare percorsi didattici culturalmente validi ed oggettivamente produttivi di risultati nelle competizioni a carattere nazionale.