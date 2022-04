Il defibrillatore del parco di via delle Tufare in consegna ad un'associazione, Lima: «Una sconfitta»

Il defibrillatore in dotazione al parco di via delle Tufare è stato dato in consegna ad un'associazione nei paraggi per evitare danneggiamenti durante la notte. Il parco infatti è stato recentemente vandalizzato, a sole 48 ore dalla sua inaugurazione, con scritte a spray nere e con la distruzione del cordolo del muretto dell'anfiteatro.«Il fatto che il defibrillatore sia stato dato in consegna ad una associazione "per evitare eventuali danneggiamenti" è una sconfitta, una vera e propria resa all'inciviltà - è il commento del commissario cittadino di FDI, Raimondo Lima -. Il vandalismo - prosegue - va combattuto con video sorveglianza, controlli, sanzioni e l'educazione civica. Arrendersi vuol dire che i vandali a Trani, sono più forti anche delle istituzioni».